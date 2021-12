Stadi: si va verso la capienza al 50%. Club bloccano la vendita di biglietti

Il Governo ha deciso che gli stadi dovranno avere meno tifosi durante le partite. Ecco le risposte di Roma, Juventus, Inter, Lazio e Napoli

Nuove restrizioni anche nel mondo dello sport a causa del forte aumento dei contagi in Italia e in particolare della variante Omicron, il Consiglio dei Ministri ha deciso di ridurre la capienza degli stadi alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia. Si passerà dall’attuale 75% al 50% della reale capacità delle strutture. Per accedere sarà comunque necessario esibire il Super Green Pass, ovvero avere ottenuto la vaccinazione o essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi.

Questa situazione ha obbligato i club a reagire immediatamente, bloccando la vendita di abbonamenti e biglietti ai tifosi. La Roma ha deciso di stoppare nuove emissioni per gli incontri casalinghi contro Juventus, Cagliari e Lecce previsti per gennaio in quanto la capienza dell’Olimpico passa a 32mila spettatori, mentre i biglietti venduti per la partita contro i bianconeri è di 42mila. Il club sta quindi pensando a una modalità di rimborso per i tifosi che rimarranno esclusi.

Stesso problema per il Napoli che ha bloccato biglietti e mini abbonamenti per le partite con Sampdoria, Fiorentina e Barcellona. Si legge nel comunicato della società: “In ottemperanza alle nuove misure adottate per il contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19 e la conseguente riduzione della capienza degli Stadi al 50%, nelle more del testo definitivo, la SSC Napoli comunica che le vendite relative ai match con Sampdoria e Fiorentina (mini abbonamenti) e con il Barcellona in Europa League sono momentaneamente bloccate per poter predisporre un nuovo riallineamento della mappa dei posti a sedere“.

E ancora la Juventus, nel suo comunicato, fa sapere che “in attesa di ulteriori delucidazioni e conferme circa la capienza degli stadi ridotta al 50%, la vendita dei biglietti delle gare contro Napoli, Udinese e Sampdoria è sospesa.

Nei prossimi giorni verranno date ulteriori informazioni circa le modalità d’accesso alle prossime partite per chi già in possesso del tagliando”.

Ecco cosa dicono invece dall’Inter: “L’FC Internazionale Milano comunica che, in attesa di conoscere i dettagli della riduzione al 50% della capienza degli stadi, è stata sospesa la vendita dei biglietti. Ulteriori informazioni saranno diffuse alla tifoseria appena disponibili maggiori dettagli”.

Infine, tra i club che hanno preso subito una posizione al riguardo, queste le dichiarazioni in casa Lazio: “La S.S. Lazio comunica di aver bloccato al momento la vendita dei tagliandi inerenti la gara del 6 gennaio con l’Empoli, in attesa delle disposizioni dettagliate del nuovo provvedimento del Consiglio dei Ministri. Comunicheremo al più presto la partenza della vendita“.