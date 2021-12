Effettuava tamponi irregolari in mezzo alla strada, denunciato pensionato

Utilizzava kit fai-da-te al costo di 15 euro. Fermato dai carabinieri si difende affermando di essere stato un operatore sanitario

Vestito come un operatore sanitario si appostava a bordo strada proponendo ai passanti di effettuare tamponi antigenici a 15 euro, rigorosamente non regolari. E’ accaduto a Valdarno Aretino, dove i carabinieri hanno denunciato un uomo per violazione del Testo Unico sulle Leggi sanitarie su segnalazione di alcuni abitanti della zona.

Le forze dell’ordine hanno accertato che la persona fermata aveva effettuato i test ad alcuni ragazzi fuori da un campetto di calcio, ma si sospetta che abbia effettuato diverse decine di tamponi nelle ultime settimane. Tutto il materiale in suo possesso è stato sottoposto a sequestro.

Il responsabile è un pensionato che, da parte sua, afferma di avere agito in maniera corretta in quanto in possesso di tutte le autorizzazioni, avendo svolto precedentemente la professione di sanitario ed essendo accreditato presso la Regione Toscana per l’effettuazione dei tamponi. Ma l’accreditamento non consente che i test siano effettuati al di fuori delle strutture preposte e in violazione delle norme igieniche, come accaduto in questo caso.