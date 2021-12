Il cane chiamato Dylan e soprannominato Ciuffo, di 10 anni, si era smarrito sull’Aurelia tre anni fa ma la sua padrona ha continuato a cercarlo

La sua padrona non ha mai smesso di cercarlo e, dopo tre anni, è riuscita a ritrovarlo. Questa è la storia di Dylan detto Ciuffo, un cane che si era perso sull’Aurelia nel 2018 e che la sua padrona Giuliana Baldin, 75 anni, ha continuato a cercare facendo appelli e promettendo una ricompensa pari a 5mila euro. Una bella sorpresa di Natale, inaspettata. Il suo cane, trovato da due ragazzi, per una serie di peripezie, era finito in un canile in Francia. Poi, finalmente, il ritorno a casa.

Il filmato di questo momento è molto commovente, con un lungo abbraccio tra il meticcio e i suoi padroni.

Giuliana Baldin ha poi raccontato la vicenda su Facebook, spiegando che Dylan «è arrivato in Francia, raccolto sull’Aurelia da una coppia. Dopo tre anni e tre mesi si è smarrito di nuovo. È stato preso e portato in un canile francese, lì hanno letto il microchip e avendo visto il volantino postato da noi, ci hanno contattato subito su Facebook».

L’ultimo appello risale a novembre, ed è stato quello che ha consentito all’animale di tornare a casa dai suoi padroni. «Volevo ringraziare tutti voi per l’immensa solidarietà ricevuta», ha chiosato Giuliana Baldin, postando in video con Ciuffo.