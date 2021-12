Messico, approvato il vaccino cubano Abdala contro Covid19

La Commissione Federale del Messico ha autorizzato l’uso in via emergenziale del nuovo farmaco composto da proteine ricombinanti

La Commissione federale del Messico (Cofepris) che si occupa di protezione contro i rischi per la salute pubblica, ha approvato l’utilizzo in via emergenziale del vaccino contro il Coronavirus, Abdala, prodotto cubano. Si tratta di un farmaco composto da proteine ricombinanti.

È quanto fa sapere Cofepris sul proprio portale web. Essendo la suddetta Commissione un’autorità di riferimento qualificata dall’Ops, «le sue decisioni sono riconosciute da diversi Paesi della regione, per cui i vaccini approvati sono suscettibili di essere utilizzati da altre nazioni».

Fino a questo momento, il Messico ha approvato dieci tipi di vaccini, tra cui Pfizer, AstraZeneca, Cansino Biologics, Sputnik V, Sinovac, Covaxin, Johnson & Johnson, Moderna e Sinopharm, oltre, chiaramente a quest’ultimo, l’Abdala.

Quest’ultimo vaccino è stato sottoposto a valutazione dalla Commissione in merito alle nuove molecole e dopo i rilievi, gli esperti lo hanno autorizzato.