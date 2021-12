Marzia, stroncata a 36 anni da un malore in luna di miele: morta sotto gli occhi del marito

La donna ha avuto un malore mentre era in montagna col neo sposo per una ciaspolata, inutili i soccorsi

Marzia Saddemi, 36 anni, ha perso la vita proprio nel viaggio che avrebbe dovuto essere il più bello della sua esistenza. Avvocatessa e insegnante di Asti, ha avuto un malore improvviso che l’ha stroncata. Si era sposata da alcuni giorni ed era in luna di miele col nei sposo Matteo in Val Pusteria, quando ha avuto un infarto.

È morta sotto gli occhi del marito, impotente di fronte a quella terribile scena. Inutili i soccorsi da parte dei medici di Bolzano, dove l’avevano trasportata celermente.

Leggi anche:—>Dottoressa non vuole curare i no-vax: «Chiesta la revoca di pazienti non vaccinati. Minacciata e insultata, ma non temo nessuno»

Marzia e Matteo si era uniti in matrimonio lo scorso 18 dicembre a San Secondo, e alle nozze non avevano regalato bomboniere agli invitati ma «fondi da destinare ad associazioni che collaborano con l’ospedale pediatrico Bambin Gesù», ha detto la sorella in un colloquio con La Stampa.

Leggi anche:—>Saman, si cerca un indizio. Recuperate ossa, scarpe da tennis e indumenti

La coppia era giunta in Val Pusteria il 20 dicembre, il 22 hanno optato per una ciaspolata e qui Marzia ha avuto il terribile malore che le ha portato via la vita. A quanto pare, si è trattato di «un’aritmia che ha causato una fibrillazione ventricolare». Trasportata a Bolzano in rianimazione, è deceduta il 24 dicembre scorso.