Evade dai domiciliari per andare in crociera in Spagna: arrestato 54enne

Evade dai domiciliari per andare in crociera in Spagna: arrestato di nuovo un 54enne. L’evaso è stato intercettato in un posto di controllo nel porto di Civitavecchia. Ad insospettire la polizia è stato il suo “bagaglio voluminoso”.

Un fatto che ha dell’assurdo – un po’ come quanto accaduto ieri a Palermo, dove un ragazzo positivo al Covid-19 sarebbe fuggito dal pronto soccorso perché non voleva essere ricoverato all’ospedale Cervello. Come riportato da una nota ufficiale, un uomo è stato oggi arrestato dopo essere stato intercettato al rientro da una vacanza. Il 54enne era infatti evaso dai domiciliari – a cui era sottoposto dal 2016 – per andare in crociera in Spagna. Inaspettati per lui i controlli nel porto: appena sceso dalla nave si è infatti imbattuto in un posto di blocco della polizia, e ora è finito nuovamente arrestato.

Evade dai domiciliari per andare in crociera

Come si legge nella nota, “il personale della Sottosezione Polfer di Civitavecchia ha proceduto all’arresto di un cittadino italiano di 54 anni per il reato di evasione“. Il fatto si è verificato nella mattinata di martedì, durante l’espletamento dei servizi di controllo che in occasione delle feste sono stati ulteriormente intensificati. Il personale della Sottosezione Polfer di Civitavecchia, dunque, ha intercettato in stazione l’uomo con a seguito un voluminoso bagaglio.

LEGGI ANCHE: Dottoressa non vuole curare i no-vax: “Chiesta la revoca di pazienti non vaccinati. Minacciata e insultata, ma non temo nessuno”

“L’uomo, controllato dal personale della Sottosezione Polfer di Civitavecchia nella stazione mentre portava a seguito un voluminoso bagaglio, era visibilmente nervoso. Contattata la Polizia di Frontiera, si è appurato che era sceso da una nave da crociera, giunta nella mattinata, e partita il 21 dicembre 2021 da Civitavecchia, con tappe a Palermo, La Valletta (Mal), Barcellona (Spa), Marsiglia (Fr) e Genova”, viene infatti spiegato dalle autorità.

LEGGI ANCHE: No vax a lavoro nonostante la sospensione: denunciati padre e figlia dentista

“Lo sviluppo dei controlli ha evidenziato che l’uomo era gravato della misura alternativa alla carcerazione della detenzione domiciliare, con prescrizione di non allontanarsi senza autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, provvedimento emesso il 2016 dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, dovendo scontare la pena complessiva di anni 30 di reclusione con fine pena fissato al 2034. Pertanto, per l’uomo, dopo la convalida dell’arresto, è stata confermata la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico”, viene spiegato sulla nota delle autorità.