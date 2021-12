No vax a lavoro nonostante la sospensione: denunciati padre e figlia dentista

Perugia, altro blitz dei Nas durante i controlli mirati in occasione delle feste: scoperti padre e figlia, dentista e igienista dentale, mentre esercitavano la professione nonostante fossero già sospesi. I due, non vaccinati, sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Nonostante già fossero stati già sospesi dai relativi ordini, per non essersi sottoposti alla vaccinazione obbligatoria per Covid-19, hanno continuato ad esercitare indebitamente e regolarmente le loro rispettive professioni. Si tratta di padre e figlia, rispettivamente dentista e igienista dentale, sorpresi dalle autorità mentre erano a lavoro nel loro studio medico, nell’area del Trasimeno. Il blitz dei Carabinieri del Nas, impegnati nei controlli per verificare il rispetto dell’obbligo di vaccinazione da parte dei medici e degli operatori di interesse sanitario, ha portato quindi alla denuncia di entrambi i professionisti.

La nota del ministero: “Controlli mirati anche a Natale”

“Anche a ridosso delle festività natalizie non si fermano i controlli dei Carabinieri del NAS, mirati a verificare il rispetto dell’obbligo di vaccinazione da parte dei medici e degli operatori di interesse sanitario”, si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito del ministero della Salute.

“Gli approfondimenti – prosegue la nota – svolti in materia dai militari del nucleo umbro hanno infatti permesso di individuare altri 2 sanitari ritenuti responsabili di esercizio abusivo della professione, in quanto sorpresi nel proprio studio odontoiatrico (situato nell’area del Trasimeno) a proseguire lo svolgimento delle proprie attività – rispettivamente, il padre dentista e la figlia igienista dentale – nonostante fossero entrambi oggetto di provvedimenti di sospensione emessi dai relativi Ordini (OMCEO – Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Perugia e TSRM – Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione), per non essersi sottoposti alla vaccinazione obbligatoria per Covid-19, prevista per tali figure dal D.L. 44/21”.

“Pertanto, i Carabinieri del NAS di Perugia hanno deferito in stato di libertà i due professionisti all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 348 C.P.. Le verifiche della specialità proseguiranno con numerosi altri servizi di controllo sull’osservanza delle varie tipologie di green pass e il rispetto degli obblighi vaccinali, in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica nazionale e locale”, conclude infine la nota.