Omicron, Grecia anticipa nuove restrizioni a domani

Le nuove restrizioni erano previste da lunedì 3 gennaio 2022

Mentre la variante Omicron si diffonde velocemente, la Grecia ha optato per anticipare l’introduzione di nuove restrizioni che dovevano scattare dal 3 gennaio 2022. Il ministro della Sanità, Thanos Plevris ha comunicato tramite radio che, dalle 6 del 30 dicembre 2021, tutti i locali in cui si somministrano alcolici dovranno abbassare le serrande a mezzanotte.

Inoltre, si potrà somministrare solo ai tavoli e non si potrà mettere musica da ballo, tranne a Capodanno, dove si potrà chiudere alle 2, mentre resteranno tali altri divieti. Sarà inoltre obbligatorio indossare le mascherine ffp2 in pubblico.

Ieri c’è stata un’elevata quantità di casi, il doppio in confronto ai numeri precedenti, che ha toccato i 21.600 contagi, oggi ci si aspetta di oltrepassare i 30mila. Secondo Plevris, la causa del picco di casi sarebbe da attribuire alla variante Omicron.

I viaggiatori che vogliono recarsi in Grecia devono esibire un tampone negativo quando arrivano nel Paese. Per i tamponi antigenici la validità è 24 ore, molecolari 72 ore. Ai viaggiatori si raccomanda di eseguire un nuovo tampone antigenico entro due giorni dall’arrivo in Grecia e molecolare entro 4 giorni dall’ingresso nel Paese.