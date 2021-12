90% di ricoverati nelle terapie intensive del Regno Unito non ha ricevuto la terza dose

Johnson, nonostante l’aumento dei contagi e dei ricoveri, ha anticipato che non saranno adottate misure restrittive come successo in altri Paesi. E lancia l’appello a tutti coloro che non hanno ancora fatto la terza dose di vaccino.

Il 90% dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva nel Regno Unito sono pazienti vaccinati ma che non hanno ancora ricevuto il richiamo del vaccino. A diffondere la notizia è Boris Johnson, Primo Ministro del Regno Unito. Johnson, che si era recato in visita in un centro vaccinale fa sapere: «Mi dispiace dirlo, ma la maggioranza schiacciante dei pazienti che vengono ricoverati in terapia intensiva non ha ricevuto il richiamo del vaccino».

LEGGI ANCHE: Germania regala 100 milioni di vaccini, ma dice no alla liberalizzazione

«Per chi non è ancora vaccinato, invece, il rischio di essere ricoverati è ancora maggiore: in media, è 8 volte superiore». Il Regno Unito, nelle ultime settimane,, ha registrato un notevole aumento dei contagi. Solo nella giornata di ieri si contano 130 mila positivi. E la variante Omicron si sta diffondendo con rapidità. Lo stesso Johnson ha, però, sottolineato che, al momento, non saranno adottate misure restrittive come fatto già da Galles, Scozia e Irlanda del Nord. In vista dei festeggiamenti di Capodanno, Johnson dà un consiglio alla popolazione: «Arieggiate gli ambienti, fate il tampone e soprattutto fate la terza dose di vaccino».