Scienziati tedeschi: «Aviaria peggiore epidemia di sempre in Europa»

L’epidemia, oltre ai polli, ha colpito anche volpi, foche e lontre, sia in Germania che in altri Paesi europei

Oltre all’emergenza Covid, nell’inverno 2021 si sta combattendo anche un’altra epidemia, quella dell’influenza aviaria che secondo alcuni ricercatori tedeschi sta avendo il suo picco e che coinvolge soprattutto Germania e altri Stati europei. «Attualmente viviamo l’epidemia di aviaria più violenta di sempre, in Germania e in Europa», spiega l’Istituto Friedrich Loeffler, ente del governo che gestisce le ricerche sulla salute degli animali. Ogni giorno vengono rilevati nuovi contagi e a essere colpiti, oltre agli uccelli, anche alcuni mammiferi.

«Non si vede la fine: i Paesi colpiti vanno dalla Finlandia alle isole Faroe fino all’Irlanda, dalla Russia al Portogallo», mettono in evidenza gli scienziati. Altri casi scoperti anche in Canada, India, Asia Orientale. Solamente in Germania, i ricercatori hanno individuato 394 casi in uccelli selvatici come anatre, oche, cigni, gabbiani tra ottobre e dicembre di quest’anno, oltre a 46 casi in allevamenti di polli in Germania.

Intanto, nello stesso lasso di tempo, in Europa, i dati dell’Istituto hanno rilevato 675 casi di aviaria in uccelli selvatici e 534 in animali allevati.

Contagi confermati anche nei mammiferi, come volpi in Olanda e Finlandia, foche in Svezia e Germania, lontre in Finlandia.