Mike Tyson molla la compagna:«Ha cucinato e mangiato il suo piccione preferito»

Il pugile ha raccontato il suo amore per questi uccelli:«Il mio primo pugno a qualcuno è stato per un piccione. Da bambino erano la mia via di fuga»

Mike Tyson ha una grande passione per i piccioni e spesso ne ha parlato, raccontando di adorarli fin da bambino. Ecco perché, a causa loro, ha detto di aver lasciato una sua fidanzata che aveva ucciso e mangiato uno dei piccioni che ha in casa.

È lui stesso a raccontare questa vicenda nel corso della trasmissione “Boomer&Carboon”, in Usa: «Stavo uscendo con questa giovane donna e lei ha detto: ‘Non so perché stai facendo volare quei dannati uccelli, dovresti mangiarli’. Le è capitato di prenderne uno e dopo averlo ucciso e cucinato, l’ha mangiato. E io non potevo farlo. Semplicemente non era la cosa giusta da fare. Ecco perché non è più la mia donna».

«La prima volta che ho dato un pugno a qualcuno è stato per un piccione. Quando avevo 9 anni un prepotente ha preso uno dei miei piccioni e gli ha staccato la testa. A quel punto ho reagito e l’ho steso con un pugno», ha detto il noto pugile.

Tyson ha anche picchiato un netturbino dopo che aveva gettato il cadavere del suo piccione preferito, appena deceduto. Il pugile non ha fatto mistero del suo forte legame coi piccioni:«Li amo da quando ero piccolo. Erano la mia via di fuga. Ero grasso e brutto. I bambini mi prendevano in giro tutto il tempo. L’unica gioia che avevo erano i piccioni», ha chiosato.