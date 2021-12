Banca Santander, 130 milioni di sterline versati per errore nel conto di 75mila persone

Il recupero del denaro versato, però, sembrerebbe non essere così semplice perché in alcuni casi, è stato versato in conti di banche rivali.

Un Natale diverso per circa 75 mila persone che si son trovate nel proprio conto circa 130 milioni di sterline accreditati dalla Banca Santander. Un accredito fatto però per errore.

Soldi accreditati per errore

Stando alle informazioni riportate dai media locali, sembrerebbe che l’errore sia nato quando i pagamenti effettuati da 2 mila account aziendali sono stati fatti due volte. Il recupero dei soldi versati è già iniziato ma, a quanto pare, non sarebbe una operazione così semplice. I 130 milioni di sterline, infatti, in alcuni casi sono stati accreditati su conti correnti di istituti rivali.

La Banca Santander fa sapere che ha già avviato i contatti con gli istituti bancari rivali coinvolti spiegando l’accaduto. È stato, inoltre, spiegato che «le banche cercheranno di recuperare i soldi dai conti dei loro clienti». In alcuni casi, fanno inoltre sapere, saranno contattate direttamente le persone coinvolte per chiedere indietro l’intera cifra che hanno ricevuto per errore