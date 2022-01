Esce dal barbiere e lo uccidono a colpi di pistola: caccia all’assassino

L’agguato è occorso a Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia e ha visto coinvolto un uomo di circa 40 anni

Un uomo di 40 anni è morto in un agguato all’uscita dal barbiere a Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia. È accaduto ieri, 31 dicembre, nel tardo pomeriggio. Una persona che non si è ancora riusciti a identificare, sarebbe arrivata all’uscita dal salone del barbiere e avrebbe sparato con freddezza all’uomo, per poi allontanarsi.

Sul posto sono sopraggiunti carabinieri e polizia. Il deceduto, G.D.M., era un piccolo impresario che si occupava di movimento terra e in passato era stato coinvolto nel blitz anti droga della polizia di Vibo Valentia.

G.D.M. era sposato con due figli. L’inchiesta sul delitto è tuttora in corso e se ne stanno occupando i carabinieri in collaborazione con la Procura di Vibo Valentia.

Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118, che non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. Carabinieri e polizia si sono subito occupati dei rilievi del caso, per raccogliere tutti gli indizi possibili per risalire all’autore del delitto.