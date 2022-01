Berlusconi, messaggio di buon anno: “2022 nel segno della rinascita e della serenità. Grazie ai vaccinati”

Il messaggio di buon anno nuovo da parte di Berlusconi agli italiani: “Se saremo uniti e solidali il Paese ripartirà. Che il 2022 sia nel segno della rinascita e del ritorno alla serenità. Grazie a tutti quelli che hanno scelto di vaccinarsi”.

Ad accogliere il discorso di fine anno di Sergio Mattarella un coro unanime fatto di apprezzamenti. Consensi e plausi quelli levati dai partiti e rivolti tutti al capo dello Stato. Tra i commenti dei leader arrivati dopo l’intervento del presidente della Repubblica, i primi a giungere sono stati quelli di Lega, Movimento 5 Stelle e anche del Papa. Ultimo, invece, il commento del leader di Forza Italia – che però, stavolta, non è apparso in video.

Il messaggio d’auguri di Berlusconi

Mentre sono stati accertati diversi casi di positività al Covid-19 tra i dipendenti di Villa San Martino, ad Arcore, al momento i tamponi effettuati dal Leader di Forza Italia e da Marta Fascina sono risultati negativi. Tra questi attimi di trambusto, Berlusconi ha comunque pubblicato – in “ritardo” rispetto ai suoi altri colleghi – il messaggio d’auguri di buon anno, anche a commento di quello che è stato l’acclamato discorso di Mattarella.

“Voglio rivolgere un augurio affettuoso a tutti gli italiani: che il 2022 sia l’anno della rinascita, della ripresa, del ritorno alla serenità“. Esordisce così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, nel suo messaggio di auguri rivolti al Paese, pubblicato su Facebook. “Gli italiani lo meritano, anche per come stanno affrontando questa stagione difficile, di sacrifici e di sofferenze”, prosegue poi il post.

“Grazie a tutti coloro che hanno scelto responsabilmente di vaccinarsi, possiamo guardare al futuro con ottimismo. Se sapremo essere uniti e solidali come abbiamo dimostrato di poter fare in questi mesi, sono convinto che il Paese potrà presto riaprire e ripartire, superando anche i drammatici effetti della quarta ondata e delle nuove varianti del virus”, ha poi proseguito il leader di partito.

“Un pensiero e un augurio particolare voglio anche rivolgere a tutti coloro che oggi soffrono a causa del Covid o di altre malattie, agli anziani soli, a tutti coloro che non possono festeggiare il Capodanno con i loro cari. A tutti gli italiani, dal profondo del cuore, l’augurio di realizzare i sogni più belli che ciascuno porta nella mente e nel cuore per sé, per le persone che ama”, ha infine concluso Silvio Berlusconi.