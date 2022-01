Quirinarie, i partiti non hanno ancora trovato un nome alternativo a quello di Draghi

Le elezioni per il Presidente della repubblica si avvicinano, ma i partiti non sembrano al momento riusciti a proporre un nome alternativo a quello di Draghi.

Con il 2021 alle spalle, per la politica italiana inizia adesso il momento delle trattative per le sempre più vicine elezioni per il Presidente della Repubblica. Alle Quirinarie i partiti ci stanno però arrivando senza avere ancora individuato dei nomi forti, che siano in grado di soddisfare anche gli stessi alleati all’interno della maggioranza di governo. L’unico partito che sembra aver già deciso su chi puntare è il Pd, che vede in Mario Draghi il perfetto custode della costituzione per i prossimi sette anni. Il segretario dem Enrico Letta in realtà è andato persino oltre, proponendo una sorta di doppia candidatura: mandare tutti insieme l’attuale premier al Quirinale e convergere su un nome che possa continuare la sua iniziativa di governo fino alle prossime elezioni. Un’opzione che in realtà è sembrata caldeggiata dallo stesso Draghi, che in una delle sue ultime conferenza stampa aveva spiegato ai giornalisti che il suo esecutivo ormai era in grado di andare avanti anche con il pilota automatico. Secondo il premier il governo può continuare a prescindere da chi tiene in piedi la maggioranza.

In un primo momento, per agevolare l’ascesa del premier al Colle, sembrava che all’interno della maggioranza si fosse avanzata la candidatura del Ministro all’Economia Daniele Franco. In lui si era intravisto il nome “tecnico” perfetto per continuare l’avventura di governo spedendo Draghi al Quirinale e lasciando a lui le redini dell’esecutivo. Una candidatura che però no. ha scaldato i partiti, e ancora meno l’elettorato.

Con Draghi a “guidare il convoglio da fuori”, la nostra sarebbe ancora una democrazia parlamentare?

Senza dimenticare un particolare non da poco: tutte queste soluzioni politiche alle quirinarie, e in particolare la proposta del Partito Democratico, privilegiano il passaggio della nostra democrazia a un semi presidenzialismo di fatto. Lo stesso che Giorgetti aveva già invocato mesi fa auspicando la salita al Colle di Draghi affinché il premier fosse così messo nelle condizioni di “guidare il convoglio da fuori”. Una soluzione che ci condurrebbe apertamente fuori dai binari della democrazia parlamentare per far acquisire al nostro governo una forma ibrida e pericolosa. Il Movimento 5 Stelle dal canto suo, non si entusiasma sul nome di Draghi. I vertici pentastellati chiedono venga trovata una candidatura diversa, fuori dal perimetro istituzionale recente e dalle proposte avanzate dai partiti fino ad adesso. Sembra destinato invece a restare deluso, quella parte dem che fino all’ultimo ha sperato in una riconferma di Mattarella. su questo infatti il Presidente della Repubblica sembra essere stato perentorio. Fonti vicine al Quirinale hanno più volte confermato come dal Colle non sia arrivata nessun tipo di apertura in merito.

La Lega per il momento non si è esposta troppo, ma Salvini condurrà le trattative in prima persona

Non è chiara la strategia della Lega invece, che di sicuro per ora ha deciso di non perorare le ambizioni del premier. Salvini vuole un nome diverso da Draghi e condurrà in prima persona le negoziazioni con i partiti, ma per il momento non è chiara la sua linea in merito. Resta dunque all’orizzonte la candidatura di Silvio Berlusconi, nonostante il suo nome sia l’unico può portare la compagine pentastellata a scendere sul piede di guerra. Con l’uscita dell’ala più “aggressiva” sul tema e di Alessandro Di Battista, non è però escluso che alla fine il Movimento possa accettare la candidatura di Berlusconi in virtù di un patto più ampio con la sinistra per il futuro. Sul nome di Berlusconi, fanno però notare alcuni esponenti di Forza Italia, si potrebbe però giocare il futuro della coalizione di destra. Il partito del cavaliere avverte tutti: al Colle per loro esiste solo Berlusconi. Difficile però pensare, al di là di proclami che restano in primo luogo strategia politica, che, nel caso in cui risulti evidente che Berlusconi non abbia alcun numero per portare avanti la sua candidatura, Forza Italia non cerchi una mediazione e non decida di convergere su un altro nome.

Questa per il Quirinale resta un’elezione che si gioca sui voti e sui numeri. Molti sono convinti che i voti dell’area centrista, circa un’ottantina, saranno essenziali per eleggere il futuro Presidente della Repubblica. Voti a cui per il momento è difficile trovare una collocazione, anche perché si tratta del maggior numero di persone che sono state espulse o fuoriuscite dal Movimento 5 Stelle.