Covid: niente quarantena con il booster o se si è appena vaccinati

Lo ha deciso il Governo e sarà valido dal 10 gennaio. Maglie più strette anche sul Super Green Pass e per l’accesso alle strutture pubbliche

Nuove misure anti-Covid dal Consiglio dei ministri di questa mattina, in particolare sulla quarantena. Per coloro che hanno effettuato il richiamo (o booster, come viene definito) e per chi ha effettuato la vaccinazione da meno di quattro mesi, non sarà necessario effettuare il periodo di isolamento qualora si sia venuti a contatto con un positivo e non si mostrino sintomi tipici della malattia.

Le nuove norme rese necessarie dall’aumento incontrollato dei contagi, giunti al record di 100mila casi nelle ultime 24 ore. Per coloro che sono entrati a contatto con un contagiato, nei 10 giorni successivi sarà obbligatorio di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2 e sottoporsi a un test antigenico rapido o molecolare fino quinto giorno dal contatto.

LEGGI ANCHE: Covid, Letta: “Serve obbligo vaccinale e ritorno a smart working, ma scuola in presenza”



Il decreto sarà valido dal prossimo 10 gennaio e prevede anche l’utilizzo del Super Green Pass per i trasporti, per le feste durante i matrimoni, per accedere alle strutture alberghiere e ai ristoranti (anche all’aperto), allo stadio, ai congressi e alle piscine. Al momento non è previsto per recarsi al lavoro, ma a gennaio è possibile che il Governo decida di stringere ulteriormente le maglie e cambiare nuovamente il decreto. Scatta invece da subito la riduzione della capienza degli stadi, che passa dal 75% al 50%.