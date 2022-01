Bollettino coronavirus 3 gennaio: 68.052 contagi, 140 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 3 gennaio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 68.052 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 61.046). E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui le vittime sono 140, mentre ieri erano state 133.

Sono 445.321 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 278.654. Il tasso di positività è sceso al 15,2%, rispetto al 21,9% di ieri. Sono 1.351 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 32 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 103. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.333, ovvero 577 in più rispetto a ieri.

Le Regioni

Ottomila nuovi casi e 17 morti in Emilia-Romagna

Oltre ottomila nuovi contagi in Emilia-Romagna, su 31.140 tamponi delle ultime 24 ore, e altri 17 morti, dai 69 ai 101 anni. Nel bollettino quotidiano della Regione il numero di ricoverati in terapia intensiva è stabile, 131 (+1), il 72,5% non vaccinati, mentre crescono i pazienti negli altri reparti Covid, 1.528 (+77). Rispetto ai 9.090 casi registrati ieri, i contagi (8.014) registrano un -11,8%, mentre quella dei ricoverati nei reparti Covid un +5,3%. Bologna supera i duemila nuovi positivi (2.068 più 182 dell’Imolese), Modena ne conta 1.181, Ravenna 897. A livello complessivo, in regione i guariti sono 1.207 in più da ieri e i casi attivi sono attualmente 103.826 (+6.790), il 98,4% in isolamento con sintomi lievi o senza sintomi. Per la campagna vaccinale, sono 3.614.837 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 90%, mentre quelle con almeno una dose (3.696.550) sono arrivate al 92%, sempre degli over 12. Le terze dosi già fatte sono 1.427.936.

In Toscana 6.952 nuovi casi e 6 decessi

I ricoverati sono 839 (59 in più rispetto a ieri), di cui 84 in terapia intensiva (1 in meno). In Toscana sono 6.952 i nuovi casi Covid (4.495 confermati con tampone molecolare e 2.457 da test rapido antigenico), che portano il totale a 409.912 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono l’1,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 301.555 (73,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.673 tamponi molecolari e 11.966 tamponi antigenici rapidi, di questi il 25,2% è risultato positivo. Sono invece 11.478 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 60,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 100.783, +6,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 839 (59 in più rispetto a ieri), di cui 84 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 2 uomini e 4 donne con un’età media di 75,5 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 6.952 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (19% ha meno di 20 anni, 31% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

In Campania; tasso scende, ma impennata di decessi

Scende al 13,6% il tasso di positività al Covid in Campania secondo i dati delle ultime ventiquattro ore raccolti nel bollettino dell’Unità di Crisi. Una percentuale che risente dell’aumento di test effettuati nella giornata di ieri. I positivi del giorno sono infatti 6.653 a fronte di 48.768 test. Cresce, invece, il numero dei morti: ben 14 nelle ultime 48 ore cui vanno aggiunti altri sette decessi avvenuti in precedenza ma registrati solo ieri per un totale di 21 morti. I posti letto di terapia intensiva occupati salgono da 55 a 60. Quelli di degenza passano dai 718 di ieri ai 750 di oggi.

Nel Lazio, 5.614 nuovi casi e 15 decessi

“Oggi nel Lazio su 16.065 tamponi molecolari e 27.837 tamponi antigenici per un totale di 43.902 tamponi, si registrano 5.614 nuovi casi positivi (-2.379). Sono 15 i decessi ( = ), 1.199 i ricoverati (+26), 158 le terapie intensive (+6) e +1.234 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.961”. Lo rende noto l’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato.

In Piemonte 4.583 nuovi casi, +63 ricoverati

Con l’esito di 41-205 tamponi, sono 4.583 oggi i nuovi casi di Covid comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il tasso di positività è dell’11,2%, con una quota del 79,4% di asintomatici. Negli ospedali +60 ricoverati nei reparti ‘ordinari’, +3 in terapia intensiva, con dati complessivi, rispettivamente, a 1.354 e 112. Sette i decessi, +1.206 i guariti, le persone in isolamento domiciliare sono 81.995. Dall’inizio della pandemia il bilancio in Piemonte è di 513.449 casi positivi, 12.072 vittime e 417.916 guariti.

In Abruzzo 1.990 nuovi casi e 3 decessi

Sono 1.990 (di età compresa tra 1 e 93 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 113.719. Dei positivi odierni, 1368 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il totale comprende anche i positivi accertati attraverso test antigenico, come disposto dalla circolare del Dipartimento regionale Sanità del 29 dicembre. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (si tratta di una 91enne e di una 78enne della provincia di Teramo, mentre il terzo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2645. Lo comunica l’assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 87371 dimessi/guariti (+284 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 23703 (+1703 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 15674 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

In Sardegna 543 nuovi casi e un decesso

In Sardegna si registrano oggi 543 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2420 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6637 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 ( 1 in più di ieri).I pazienti ricoverati in area medica sono 174 (15 in più di ieri). 9.444 sono i casi di isolamento domiciliare ( 328 in più di ieri).Si registra il decesso di una donna di 73 anni, residente nella provincia di Nuoro. Lo comunica la Regione Sardegna

In Friuli Venezia Giulia 453 nuovi contagi e 6 morti

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.092 tamponi molecolari sono stati rilevati 269 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 12,86%. Sono inoltre 4.976 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 184 casi (3,70%). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. La prima fascia d’età per quel che riguarda il contagio odierno è la 40-49 (18,98%), seguita dalla 0-19 (17,44), dalla 50-59 (15,89), dalla 20-29 (15,23) e infine dalla 30-39 (12,80%). I casi positivi odierni sono dati per il 53,64% da donne e per il 46,36% da uomini. Si registrano i decessi di 6 persone: un uomo di 83 anni di Venzone (deceduto in ospedale), una donna di 83 anni di San Vito al Tagliamento (morta in ospedale), un uomo di 79 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 78 anni di Montereale Valcellina (morto in ospedale), una donna di 75 anni di Rive d’Arcano (deceduta in ospedale) e una donna di 73 anni di Trieste (deceduta in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 30 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 308. I decessi complessivamente sono stati 4.234, con la seguente suddivisione territoriale: 1.020 a Trieste, 2.082 a Udine, 786 a Pordenone e 346 a Gorizia. I totalmente guariti sono 140.646, i clinicamente guariti 371, mentre le persone in isolamento sono 14.467.

