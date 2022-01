Capodanno: il trapper incita a sparare dal balcone e posta sui social

A Napoli il cantante Geolier prende una pistola e urla “Spara” a una ragazza con la sua pistola. La follia dei festeggiamenti per l’anno nuovo

Quattro colpi di pistola esplosi dal balcone, il tutto ripreso col cellulare a postato sui social. Finisce nella bufera Emanuele Palumbo, conosciuto al pubblico come Geolier, 21enne trapper molto popolare a Napoli e in particolare a Secondigliano di cui è originario, per un video in cui incita una ragazza a sparare durante la mezzanotte a Capodanno con una pistola.

“Spara, spara” dice il cantante alla ragazza. Poi risa. “Spara” e ancora la ragazza esplode l’arma ad altezza d’uomo verso la finestra. Il filmato ha raggiunto oltre 40mila visualizzazioni prima di sparire di essere cancellato ed è apparso sia su TikTok che su Instagram, come rende noto il quotidiano il Mattino di Napoli.

Palumbo però di difende affermando che la pistola fosse finta, “una scacciacani” ha detto, come se questo giustificasse in ogni caso l’atteggiamento sconsiderato e il pessimo esempio dato al suo pubblico. Senza dimenticare che il sindaco di Napoli Manfredi aveva firmato un’ordinanza che vietava qualunque tipo di “botto” o gioco artificiale per la notte del 31 dicembre, ma Palumbo così come molti cittadini napoletani ne se sono infischiati.

A Napoli in questo capodanno ci sono stati 9 feriti per i festeggiamenti del nuovo anno, alcuni decisamente gravi ma per fortuna nessun morto, alcune persone finite in arresto. Un uomo di 40 anni di è stato ferito in pieno petto con un colpo d’arma da fuoco, si pensa da un proiettile vagante in ricaduta al suolo.