Si lancia dal deltaplano ma precipita su una montagna: morto pilota

Il dramma è occorso dopo che il pilota si è lanciato. L’uomo è precipitato a 1.700 metri di altezza dalle parti di Malanotte

Ieri pomeriggio, domenica 2 gennaio, un uomo lanciatosi col deltaplano ha perso la vita schiantandosi contro una montagna. È accaduto in provincia di Cuneo, in zona Malanotte. L’uomo è precipitato a 1.700 metri nel comune di Frabrosa Soprana. I soccorsi sono scattati subito, verso le ore 14, ma non c’è stato nient’altro da fare che constatare la morte dell’uomo.

Non si conosce ancora l’identità della persona deceduta. Da quanto fanno sapere i media locali, l’uomo era un esperto pilota di deltaplani. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri di Mondovì.