Ha un incidente in monopattino, finisce in coma e si risveglia:«Mi è apparso Simoncelli, ecco cosa mi ha detto»

Marco, 20 anni, ha avuto un incidente e dopo essersi risvegliato dal coma ha raccontato di aver sognato il campione di Moto Gp morto nel 2011

È il primo miracolo del nuovo anno quello occorso a Marco Sias, 20 anni, di Iglesias, in Sardegna. Sias ha avuto un incidente col monopattino in seguito al quale è finito in coma. Dopo essersi risvegliato, ha raccontato di aver sognato Marco Simoncelli, campione di Moto Gp che perse la vita nel 2011. Simoncelli lo avrebbe rassicurato che sarebbe andato tutto bene.

«Non sapevo chi fosse, poi ho fatto delle ricerche e ho capito che si trattava del Sic», ha raccontato Sias a L’Unione Sarda. Il ventenne aveva subìto un intervento chirurgico lo scorso novembre alla testa a causa di emorragie cerebrali riportate dopo il sinistro con il monopattino, poi era andato in coma.

Secondo quanto raccontato dal ragazzo, in sogno ha visto un giovane dai capelli biondi e folti, che aveva un cerotto sul naso, seduto sulla moto 58, che lo ha rassicurato dicendogli che tutto sarebbe andato a posto e che presto si sarebbe svegliato dal coma.

«Ho fatto delle ricerche sulla moto che ho visto mentre ero incosciente e ho riconosciuto il mezzo, il numero e il viso del ragazzo che mi ha parlato. Era Marco Simoncelli, l’ex campione di MotoGp scomparso nel 2011. Sono rimasto molto colpito perché non sapevo chi fosse, non seguo lo sport e non avevo mai sentito parlare di lui. Mi ha detto che stavo bene e di non preoccuparmi, perché mi sarei risvegliato», ha detto ancora il giovane Sias. Simoncelli perse la vita il 23 ottobre 2011 a soli 24 anni per un incidente mentre era sul circuito di Sepang, in Malesia. Il sogno del Sic era divenire l’erede di Valentino Rossi.