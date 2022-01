Un uomo di 53 anni ha perso la vita durante un’escursione al Passo della Fortuna, in provincia di Roma

Un malore improvviso ha portato via la vita a un uomo di 53 anni nel corso di un’escursione in via Rocca d’Elci, al Passo della Fortuna, in provincia di Roma. Il tragico episodio è occorso ieri mattina, domenica 2 gennaio ore 11:30. A trovare la salma, un gruppo di escursionisti che stavano percorrendo quella strada.

La vittima era di Ciciliano. Nonostante gli svariati tentativi da parte dei soccorritori di salvargli la vita, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono sopraggiunti anche carabinieri e vigili del fuoco. Dopo essersi accertati che l’uomo fosse deceduto per un malore, hanno affidato il corpo ai familiari.