Accusa i medici di curare male il fratello, e li aggredisce con calci e pugni distruggendo tutto

Suo fratello era ricoverato da alcuni giorni, e l’uomo si era convinto che i medici lo stessero curando male

Il fratello si trovava da alcuni giorni nel reparto di rivalutazione chirurgica dell’ospedale Umberto I a Roma. E l’uomo si era convinto, per motivi che non sono ancora stati chiariti, che i medici lo stessero curando male. E così, per dare sfogo alla sua rabbia, un uomo di 26 anni ha iniziato a inveire contro una dottoressa e i sanitari, chiedendo un trattamento migliore per il fratello. La situazione è degenerata ben presto, al punto che il personale presente in quel momento, si è ritrovato costretto a chiudere d’urgenza il reparto. Subito dopo, il giovane ha iniziato a prenderli a calci e a pugni distruggendo tutto quello che gli capitava a tiro. Un episodio di violenza ingiustificabile, accaduto nella giornata di ieri 2 Gennaio 2022 intorno alle ore 17 nell’ospedale capitolino.

Leggi anche: Giovane rapinatore seriale di tassisti catturato dalla polizia

Leggi anche: Bimbo di due mesi muore nel passeggino davanti ai suoi genitori

Impossibile placare l’ira dell’uomo che si è fermato soltanto grazie all’intervento dei carabinieri che arrivati sul luogo, sono riusciti a neutralizzarlo. Adesso il 26enne è accusato di minacce e danneggiamento aggravato.