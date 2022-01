Bimbo di due mesi muore nel passeggino davanti ai suoi genitori

Il tuo browser non supporta questo file

I genitori stavano passeggiando a bordo pista quando si sono accorti che qualcosa, nel bambino, non andava. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso.

Bardonecchia nelle ultime ore è stata teatro di una tragedia: un bambino di due mesi è morto nel passeggino davanti ai suoi genitori. La mamma e il papà che, con il bimbo, passeggiavano a bordo della pista a Campo Smith, si sono subito resi conto che qualcosa non andava. Hanno chiesto aiuto ai Carabinieri presenti sul posto in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Nonostante il massaggio cardiaco praticato per circa 45 minuti, per il bimbo non c’è stato nulla da fare. Ora sarà l’autopsia a stabilire cosa abbia potuto provocare la morte del piccolo.

Il cordoglio della Sindaca

Chiara Rossetti, Primo Cittadino di Bardonecchia, commenta così la tragedia che ha colpito la famiglia: «Siamo increduli e sconvolti. Ci stringiamo con tutto il cuore attorno alla famiglia del bambino»