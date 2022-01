Messina, Ponte sullo Stretto: Ministero dei Trasporti autorizza un nuovo studio per verificarne fattibilità

Il Ministro Giovannini ha dichiarato che l’esecutivo si appresta ad autorizzare un nuovo studio per capire la fattibilità di un progetto annunciato quasi un ventennio fa, e che da sempre, è stato oggetto di un aspro dibattito politico.

Una questione portata avanti dall’ex premier Silvio Berlusconi, finita nel dimenticatoio e declassata a mero proposito elettorale, per poi essere ripresa successivamente anche dai suoi successori, come Matteo Renzi. Per una parte della politica italiana, il sogno di un ponte che unisca la Sicilia alla Calabria non è mai tramontato. E per questo, il governo negli ultimi giorni ha dato il via libera per effettuare un nuovo studio che possa analizzare vantaggi e svantaggi dell’infrastruttura. L’annuncio è arrivato dal Ministro alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, che ha spiegato come il suo dicastero abbia deciso di affidare un nuovo incarico sulla questione, per poterne valutare al meglio la fattibilità sia da un punto di vista economico che tecnico.

Intervistato dal quotidiano Il Messaggero, il ministro ha spiegato che “lo studio servirà per valutare le diverse soluzioni, compresa l’opzione-zero come ci ha chiesto il Parlamento. Il progetto esistente per la campata unica va in ogni caso aggiornato, sia per le nuove normative tecniche sia perché l’ipotesi di project financing non regge in relazione alle previsioni di traffico”