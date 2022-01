Francia, da oggi scattano nuove restrizioni anti Omicron

Il governo francese ha optato per una serie di misure per affrontare il crescente numero di casi dovuti alla variante Omicron

La Francia ha deciso di optare per una serie di restrizioni per fronteggiare l’aumento dei contagi dovuti alla variante Omicron e le nuove misure entrano in vigore da oggi, lunedì 3 gennaio 2022. Come stabilito dal decreto emesso lo scorso 31 dicembre, da oggi scatta l’obbligo di portare la mascherina in pubblici a partire dai 6 anni in su.

Restrizioni anche per quel che concerne i grandi eventi, a cui potranno prendere parte fino a 2 mila persone al chiuso e 5 mila se gli eventi si svolgono all’aperto. Entra inoltre in vigore l’obbligo di stare seduti se si va a un concerto, mentre è vietato consumare al banco nei bar.

Vietato consumare bibite e cibi in cinema, teatri, palazzetti e trasporti pubblici, anche se si tratta di mezzi a lunga percorrenza.

Infine, per quei lavori che lo permettono, il governo ha introdotto l’obbligo di smart working per tre volte a settimana. Le nuove misure governative dureranno per circa tre settimane.