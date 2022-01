Morta poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale

Era stata ricoverata ma dimessa il giorno dopo. Ancora oscure le cause del decesso marine la responsabilità dei medici

Teresa D’Auria, una donna di 29 anni, è deceduta a Casoria, in provincia di Napoli, per cause non ancora chiarite. Ma poche ore prima si era recata in ospedale lamentando un malore che i medici non hanno accertato a dovere, tanto da averla dimessa senza ricevere una adeguata cura.

La morte è avvenuta il 2 dicembre, lei era stata dimessa il giorno prima. I familiari della vittima chiedono giustizia, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia del copro che ora si trova nell’ospedale San Giuliano di Giugliano.