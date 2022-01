Focolaio Covid su nave da crociera MSC: 118 i positivi sulla «Grandiosa»

Dopo il focolaio Covid scoppiato sulla nave da crociera, i passeggeri sono sbarcati a Genova e successivamente a Civitavecchia. I positivi, tutti asintomatici, sono stati messi in isolamento nelle loro cabine e sono assistiti dal personale medico di bordo.

Focolaio Covid è scoppiato sulla nave da crociera MSC «Grandiosa» partita da Marsiglia. Sono ben 118 le persone risultate positive ai tamponi effettuati durante il viaggio. Al momento, i passeggeri positivi sembrano essere in buone condizioni e sono sorvegliati dal personale medico a bordo. Gli stessi sono stati prontamente messi in isolamento nelle loro cabine e a loro viene garantita assistenza continua. Per questo motivo, quindi, a Genova sono stati fatti sbarcare più di mille passeggeri. Prossima tappa Civitavecchia dove scenderanno altre persone. I passeggeri positivi saranno trasportati in sicurezza presso le loro abitazioni.

Protocollo MSC

Con la pandemia e la ripresa delle attività, MSC ha deciso di introdurre un protocollo molto rigido per contenere la diffusione dei contagi. Come riportato dalla stessa Società, il «Protocollo di Sicurezza e Salute» prevede non solo che tutti i passeggeri siano vaccinati, ma anche tutto l’equipaggio. I crocieristi, inoltre, vengono sottoposti a tampone durante tutto il viaggio: all’inizio, a metà e alla fine della crociera.

«MSC ha trasportato in sicurezza oltre un milione di passeggeri dalla ripartenza delle crociere» fanno sapere. «A bordo vengono applicati protocolli di sicurezza che permettono di individuare casi di persone positive che a terra non sarebbero probabilmente mai stati identificati e che rappresentano una percentuale nettamente inferire rispetto ai casi di contagio sviluppati a terra» aggiungono. Tra le varie precauzioni adottate, i passeggeri così come tutti i dipendenti dovranno rispettare il distanziamento, indossare obbligatoriamente la mascherina ed è stata predisposta la sanificazione continua di tutta la nave così come delle superfici.