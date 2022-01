Il presidente Bolsonaro ricoverato: sospetta occlusione intestinale

Il tuo browser non supporta questo file

Il presidente del Brasile Javier Bolsonaro è stato ricoverato questa mattina nell’ospedale Vila Nova Star a sud di San Paolo per sospetta occlusione intestinale dopo aver manifestato dolori addominali durante le vacanze a Santa Caterina.

Questo quanto reso noto dalla Cnn che ha citato il medico Antonio Luiz Macedo, il chirurgo che operò Bolsonaro dopo l’accoltellamento subito durante la campagna elettorale nel settembre del 2018 e che da allora lo segue personalmente.

Bolsonaro è stato elitrasportato in ospedale, e verrà sottoposto ad esami diagnostici per individuare la causa esatta del suo malessere. Ad accompagnarlo in volo sono state la moglie Michelle Bolsonaro e la figlia Laura, atterrate nella notte a Congonhas. Il presidente brasiliano è stato ricoverato l’ultima volta il 14 luglio 2020 per curare una subocclusione intestinale.