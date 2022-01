Meteo DOMANI martedì 4 gennaio | cieli coperti

Nella giornata di domani martedì previsioni meteo del 4 gennaio. Al nord cieli coperti con rovesci sparsi. Al centro addensamenti in aumento. Al sud nubi sparse. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 4 Gennaio.

Nord:

Molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni, con locali piogge sulla Liguria che diverranno isolate o sparse tra pomeriggio e sera. Locali deboli piogge possibili dal tardo pomeriggio anche su Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino-alto adige e Friuli-venezia giulia, con deboli nevicate serali sulle alpi occidentali oltre 1700 metri.

Centro e Sardegna:

Molto nuvoloso su Toscana, Umbria e Lazio, con locali piogge sull’alta toscana che diverranno isolate o sparse tra pomeriggio e sera; poco nuvoloso o velato su Marche, Abruzzo e Sardegna salvo nubi basse anche estese al mattino sulla Sardegna occidentale.

Sud e Sicilia:

Molto nuvoloso su Campania, coste tirreniche e immediato entroterra di Basilicata e Calabria, con nubi in diradamento pomeridiano sulla Calabria e solo parzialmente sulla Basilicata; prevalente soleggiamento altrove salvo locali addensamenti su Molise e Puglia e, fino la tarda mattina, sulle coste siciliane.

Temperature:

Minime in aumento su Valle d’aosta, Veneto meridionale, Emilia-romagna, Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in calo su Trentino-alto adige, nord Veneto e settori alpini di Piemonte e Lombardia; massime in aumento su Valle d’aosta, Emilia-romagna orientale, coste ed entroterra di Marche e Abruzzo e su Molise, nord Puglia, Campania e settori tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia, in diminuzione su Piemonte, Liguria di ponente e restante settore alpino e prealpino.

Venti:

Deboli meridionali e in intensificazione su Liguria, Sardegna e centro peninsulare; deboli variabili altrove, in generale rotazione dai quadranti meridionali e in intensificazione su Sicilia, sud peninsulare e appennino emiliano-romagnolo.

Mari:

Poco mosso l’adriatico con moto ondoso in aumento; mossi o molto mossi mar ligure e tirreno centro-settentrionale; mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento su mare e canale di Sardegna.