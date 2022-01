Meteo OGGI lunedì 3 gennaio | addensamenti in aumento

Nella giornata di OGGI lunedì previsioni meteo del 3 gennaio. Al nord addensamenti sparsi con nebbie consistenti. Al centro nuvole e nebbie sparse. Al sud addensamenti in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 2 Gennaio.

Nord:

Molte nubi e occasionali pioviggini sulla Liguria; sulla pianura padano-veneta e lungo i litorali adriatici estesa nuvolosità bassa associata a foschie dense e nebbie solo in parziale diradamento diurno e in nuova intensificazione dopo il tramonto; nuvolosità medio-alta anche estesa ma innocua sul resto del nord.

Centro e Sardegna:

Molte nubi sulla Toscana con occasionali pioviggini sul settore nord, con foschie dense e nebbie al mattino e nuovamente dopo il tramonto su aree pianeggianti e valli interne; estesa nuvolosità bassa sul resto del centro in temporaneo e parziale diradamento diurno, con foschie dense e nebbie al mattino e nuovamente dopo il tramonto su aree pianeggianti e valli interne.

Sud e Sicilia:

Nubi basse anche estese su Campania, aree costiere tirreniche e immediato entroterra, in diradamento mattutino su settore siciliano; prevalente soleggiamento sul resto del sud, salvo nubi basse al primo mattino e velature dal pomeriggio sul settore peninsulare. Foschie anche dense e isolate nebbie al mattino e nuovamente dopo il tramonto su aree pianeggianti e valli interne.

Temperature:

Minime in aumento su Liguria, Toscana e Sardegna, stazionarie o in lieve aumento sulla pianura padano-veneta, in generale diminuzione sul resto d’Italia; massime in aumento su Liguria, Toscana ed est Sardegna, stazionarie su Lazio, Emilia-romagna e pianure di Lombardia, Veneto e Friuli-venezia giulia, in calo sul resto del territorio.

Venti:

Mediamente deboli variabili, salvo locali rinforzi occidentali su Calabria, Sicilia e nord Sardegna.

Mari:

Da mossi a localmente molto mossi mar ligure e tirreno centrale; mossi stretto di Sicilia e ionio centro-meridionale, quest’ultimo anche localmente molto mosso dal pomeriggio; poco mossi il restante ionio e l’adriatico; localmente mossi tendenti a mediamente mossi i restanti mari.