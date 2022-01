Nuova azione contro le forze americane: razzo lanciato contro base Usa a Baghdad

Il tuo browser non supporta questo file

Un razzo Katyusha ha colpito la base militare americana Ain al-Asad vicino all’aeroporto di Baghdad, in Iraq, qualche ora dopo l’attacco subito da un’altra postazione in Siria della coalizione guidata dagli Usa per combattere lo Stato Islamico (Isis) e gestita dalle Forze democratiche siriane (Fds).

Questo quanto riferito da fonti americane e irachene. È stato inoltre spiegato che, nella base vicino a Baghdad non si registrano danni o vittime. Nessun ferito nemmeno nell’attacco che ha colpito la base Usa a Deir Ezzor, nella Siria orientale, dove sono invece stati riscontrati danni di lieve entità, come ha riferito la coalizione in una nota.

La reazione delle forze americane

Le forze americane hanno reagito e sparato sei colpi di artiglieria verso Mayadeen, roccaforte di milizie filo-iraniane e luogo di provenienza dell’attacco. Le azioni contro le forze americane di stanza in Iraq sono iniziati lunedì, secondo anniversario dell’uccisione del generale iraniano Qassam Soleimani in un raid aereo Usa vicino all’aeroporto internazionale di Baghdad.