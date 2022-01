Accoltella i genitori in casa, arrestato un 28enne

Un ragazzo di di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver accoltellato i suoi genitori in casa.

L’accusa con cui i carabinieri hanno convalidato il suo arresto, è quella di aver accoltellato i suoi genitori all’interno della loro abitazione. La coppia, lui 83 anni e lei 63, si trova adesso in ospedale, e secondo le ultime informazioni disponibili, entrambi sarebbero ancora in pericolo di vita. Un episodio di violenza accaduto nell’hinterland milanese. Il figlio si trova adesso a San Donato Milanese, i carabinieri lo hanno raggiunto nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Paolo e lo hanno bloccato dopo un breve inseguimento. Le stesse forze dell’ordine hanno in seguito riferito che “l’aggressore, uscito dall’abitazione, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un’altra autovettura ed è stato trasportato presso l’ospedale San Paolo di Milano”. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo ha accoltellato i genitori e subito dopo li ha chiusi all’interno della loro abitazione. Sembra inoltre che al momento del suo fermo, sia trovato con le mani ancora sporche di sangue.

Leggi anche: Principe di Linguaglossa denuncia ex compagna: “Ha approfittato di me, restituisca regali”

Leggi anche: Ragazza aggredita in Piazza Duomo a Milano: si indaga su almeno altri 5 casi

Sono stati i vicini di casa della coppia a dare l’allarme e avvisare i carabinieri, che al loro arrivo si sono ritrovati costretti a dover sfondare la porta.