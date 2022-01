Principe di Linguaglossa denuncia ex compagna: “Ha approfittato di me, restituisca regali”

Ha denunciato la sua ex compagna per averlo circuito allo scopo di estorcergli denaro, regali e auto di lusso.

Il Principe Bonanno di Linguaglossa ha deciso di denunciare in procura la sua ex compagna, una modella bielorussa di 35 anni, con l’accusa di circonvenzione d’incapace. Il nobile ha infatti deciso di agire per vie legali in quanto si ritiene vittima di un raggiro sentimentale. La donna avrebbe approfittato della sua debolezza caratteriale per sedurlo e in seguito approfittare del suo amore per ottenere in cambio denaro e regali. Cifre molto importanti, quelle che il principe sostiene di aver concesso alla sua amata, ma anche regali tra cui auto di lusso e bonifici di valore superiore anche a 80 mila euro.

Giacomo Bonanno di Linguaglossa è un principe di 50 anni discendente da un’antica famiglia del luogo che ha intrapreso per due anni una relazione con la modella Tanya Yashenko. I due si sono conosciuti durante una cena, in un momento in cui l’uomo si era appena separato dalla moglie e i figli, che vivono attualmente negli Stati Uniti. E qui sta per l’appunto una delle accuse che il principe rivolge alla sua ex compagna: avrebbe approfittato della sua vulnerabilità dovuta alla separazione per circuirlo. Tra i due pare sia stato un colpo di fulmine, con la donna che ha lasciato il compagno con cui stava per iniziare una relazione con Bonnano.

Un’avventura sentimentale fatta di regali, viaggi di lusso. La donna sarebbe, secondo la denuncia presentata in procura, una vera e propria “sugar baby”, termine utilizzato per indicare le donne che intraprendono relazioni con uomini facoltosi al solo scopo di avere dei benefici economici in cambio. Nello specifico, l’avvocato di Bonanno ha scritto di come la donna abbia indotto il principe a quell’innamoramento “che obnubila il cervello fino quasi a rendere una persona incapace di intendere e di volere, soprattutto negli over 50”. I due, come accennato in precedenza, si sono conosciuti a una cena organizzata da amici in comune il 23 ottobre del 2019. Dopo poco tempo fanno già coppia fissa e il principe non lesina nei suoi confronti regali e viaggi insieme nei luoghi più disparati: Milano, Cannes, Dubai, e tantissime altre mete. Un amore andato avanti nonostante i 15 anni di differenza ma che va in crisi già ad inizio 2020, quando secondo il principe l’atteggiamento della donna assume quei connotati “criminali” che il legale ha esposto alla procura.

Avrebbe infatti iniziato a insultarlo pesantemente, chiedendo implicitamente sempre più soldi al principe. Il nobile però non reagisce mai durante questi scontri verbali, anzi il suo atteggiamento remissivo lo porta anche a scrivere lettere come quella citata nella denuncia presentata in Procura: “Sarò profondo con le scuse (…) lunedì mattina vado in banca e pago la macchina, l’affitto pure è pagato (…) sono mortificato”. Adesso spetterà ai magistrati quanto ci sia di vero nell’accusa di circonvenzione d’incapace mossa contro la modella bielorussa.