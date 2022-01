Serve i clienti senza Green pass: multa di 400 euro e negozio chiuso 

Con la Polizia che ha rafforzato i controlli dopo il flusso dei turisti in occasione dell’ultimo week end festivo, un lavoratore è stato sorpreso a servire i clienti senza Green pass. Multa e locale chiuso per tre giorni.

Il fatto è accaduto ad Assisi, dove la Polizia locale ha rafforzato i controlli dopo il flusso dei turisti aumentato proprio in occasione dell’ultimo fine settimana di festa. Già La Questura di Perugia, comunque, aveva intensificato i controlli nel corso delle festività natalizie, operando su tutto il territorio provinciale e monitorando il rispetto delle normative del Governo per il contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19 da parte di cittadini ed esercenti.

Serve i clienti senza Green pass, multato lavoratore no vax

Secondo quanto si apprende, allora, ad Assisi un uomo è stato sorpreso a lavorare senza Green pass. Già nei giorni scorsi era scattata la chiusura di un bar, con gli agenti del locale Commissariato che hanno potenziato le attività di monitoraggio delle attività commerciali e dei luoghi in cui si registra una maggiore presenza di visitatori e turisti. Nella mattinata di ieri, gli agenti hanno quindi proceduto al controllo di un altro negozio, e provveduto a chiedere alla persona addetta al servizio dei clienti di esibire la certificazione verde.

L’uomo, del quale non sono state rese note le generalità, è risultato essere sprovvisto della necessaria certificazione vaccinale. Inoltre, pare che l’ultimo tampone effettuato dal dipendente risaliva a diverse settimane precedenti al controllo delle forze dell’ordine. Si ricorda, infatti, che il Green pass da tampone molecolare ha una validità di 72 ore, mentre quello ottenuto da test rapido vale solo per le 48 ore successive al risultato dell’esame.

Alla luce delle irregolarità riscontrare durante i controlli, e dato che il lavoratore coinvolto svolge una mansione che lo porta a stretto contatto con il pubblico (diventando quindi potenzialmente un rischio di contagio per i clienti), sono state immediate le misure disposte dalle forze dell’ordine. Nei confronti dell’uomo è infatti scattata la sanzione prevista di 400 euro, con i poliziotti che hanno tra l’altro proceduto tempestivamente, in via però cautelare, alla chiusura temporanea dell’attività, che dovrà rimanere con le saracinesche abbassate per almeno 3 giorni.