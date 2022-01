Il GPS sbaglia e con il tir rimane incastrato su una scogliera [VIDEO]

È accaduto nel nord della Cina, nella città di Changzhi, nella provincia dello Shanxi. Un camionista si era affidato – come spesso capita – alle indicazioni del GPS ed è arrivato così sul bordo di una scogliera alta 100 metri.

Una terribile disavventura ha condotto due camionisti sul bordo di un precipizio alto 100 metri, il tir è rimasto lì sospeso per ben tre giorni prima di essere soccorso. Il fatto è accaduto il 1° gennaio, il mezzo, particolarmente ingombrante, stava cercando di passare su una strada di montagna, che si è rivelata troppo stretta. Il video ha fatto il giro dei social, nel filmato si vede il mezzo mentre i soccorritori cercano di ricollocarlo sulla carreggiata, un intervento durato tre giorni.

Il camionista è finito su quella strada guidato dal suo sistema di navigazione GPS che si è però rivelato non adatto ai veicoli pesanti. Quando l’uomo si è reso conto che non poteva andare oltre e nemmeno tornare indietro, era ormai troppo tardi. Il mezzo è scivolato nel tentare di ‘disincastrarsi’ e si è schiantato contro il parapetto della strada. Le gomme anteriori sono finite così oltre il parapetto, e quindi anche l’intero lato destro dell’abitacolo del veicolo. L’autista ed il suo collega sono miracolosamente riusciti ad uscire illesi dal camion e ad allontanarsi. A causa dell’incidente, la strada è rimasta bloccata fino al 4 gennaio.

⚠️ a real cliffhanger: a truck stuck on a cliff-hanging highway in Pingshun County (平顺县), Changzhi city (长治市) of Shanxi (山西) since at least 8am Jan 1…

