Preso il serial killer che nascondeva i cadaveri in un carrello della spesa

Le donne venivano adescate sui social, uccise e trasportate in un carrello del supermercato. Almeno cinque le vittime accertate

E’ accusato di avere ucciso 5 donne, ma si teme che il suo “bottino” possa essere ancora più grave. Lo chiamano “killer del carrello” all’anagrafe Anthony Robinson, l’uomo accusato di avere prima assassinato e fatto a pezzi le sue vittime per poi mettere i cadaveri avvolti in buste di plastica dentro un carello dello spesa grazie al quale li trasportava nella boscaglia per nasconderli.

Secondo le forse dell’ordine della Virginia, non c’è alcun dubbio che il responsabile sia proprio lui, un senzatetto di 35 anni afroamericano. L’uomo avrebbe avvicinato le vittime adescandole grazie a un social per appuntamenti romantici. Le vittime accertate hanno tra i 29 e i 54 anni, tra loro anche una donna incinta e una madre di sei figli.

Secondo la polizia lui è l’ultima persona ad avere avuto un contatto con le donne, grazie al lavoro di indagini svolto sui cellulari delle persone coinvolte. Robinson è stato arrestato mentre cercava di dirigersi dal District of Columbia alla Virginia, dove è stato preso. Qualora fosse giudicato colpevole eviterebbe però la pena di morte, abolita quasi un anno fa dal governatore democratico Ralph Northam.