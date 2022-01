Un rottweiler entra nel ristorante e sbrana il barboncino di una cliente

Il cane è della proprietaria del locale. Il fatto è accaduto davanti ai clienti, i proprietari del barboncino non hanno potuto fare nulla

Una scena terrificante si è materializzata davanti agli occhi dei clienti del ristorante La Scuderia ad Abano Terme, vicino Padova. Due grossi cani di razza rottweiler sono entrati ieri sera intorno alle ore 22 nel locale, uno di loro ha aggredito il barboncino di una coppia che si trovava lì a cena. Il molosso è arrivato a decapitare il povero cagnolino davanti agli proprietari che non hanno potuto difenderlo. In seguito il rottweiler è fuggito dalla porta di sicurezza del ristorante, dove tra i presenti è scoppiato il caos per il terrore.

Il grosso animale è stato sequestrato e ora sarà responsabilità del Servizio veterinario dell’Ulss 6 Euganea deciderne il destino vista la pericolosità. “Il veterinario dell’Ulss è atteso per il 18 gennaio” dichiara l’avvocato Luigi Ciccarese, legale della titolare del ristorante che è anche la proprietaria del molosso. “La mia cliente è rimasta molto scossa da quanto accaduto, anche se l’hanno un po’ tirata su di morale le attestazioni di solidarietà e di stima che le sono arrivate da tanti clienti, alcuni anche presenti quella sera. Certo, non sono mancate parole pesanti nei suoi confronti in alcuni social locali ma purtroppo si è trattato di un incidente di cui nessuno porta la colpa“.

Intanto sul social TripAdvisor gli utenti si sono scatenati in accuse e commenti negativi verso il locale. “Non si sa come, due rottweiler dei proprietari del ristorante sono entrati in sala liberi e si sono lanciati su un barboncino di una cliente senza lasciargli scampo – commenta l’account di Alessia -. Povero barboncino e poveri i clienti, che al posto di trascorrere una serata tranquilla hanno perso il loro cagnolino. Ma se al posto del cane ci fosse stato un bambino? Un cliente con paura dei cani di grossa taglia? O se semplicemente i cani avessero morso qualcuno? Non è la prima volta che vengo in questo ristorante e che vedo i due cani girare tra i tavoli indisturbati”. Alle foto di alcuni piatti serviti nel ristorante, immagini pubblicate il giorno dopo la vicenda, un altro utente commenta “Questo piatto datelo ai rottweiler, così non sbranano gli altri“.