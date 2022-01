Aggressioni a Capodanno in Piazza Duomo: sale a 9 il numero delle vittime

La sera di Capodanno, in Piazza Duomo a Milano, hanno avuto luogo delle aggressioni ai danni di diverse ragazze, che circondate da una trentina di giovani sono state palpate, strattonate, e derise nel loro tentativo di districarsi dalle numerose mani che ‘abusavano’ di loro. Un episodio molto grave su cui la Procura sta indagando e le cui vittime, di giorno in giorno, continuano ad aumentare: da cinque, ora sono nove.

Le vittime sono ancora sotto choc, hanno rilasciato delle dichiarazioni e hanno parlato di quella terribile notte: le richieste d’aiuto, le urla, i tentativi di respingere i loro aggressori, e questi che le deridevano, ad ulteriore danno di quanto già stavano vivendo.

Sale il numero delle vittime

Ora sale a nove il numero delle vittime delle aggressioni avvenute quella notte in piazza Duomo. La Procura di Milano, che indaga per violenza sessuale di gruppo insieme alla squadra Mobile, ha identificato quattro giovani ragazze in più rispetto a quelle coinvolte nei tre episodi conosciuti in cui le ragazze hanno subito abusi e molestie pesanti.