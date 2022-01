Bimbo di due anni precipita nella piscina di un hotel e muore

Il piccolo è scivolato dalla scaletta che porta in acqua. Soccorso e portato in ospedale a Bressanone e poi a Innsbruck, non ce l’ha fatta

Un bimbo è morto a soli 2 anni precipitando dalla piscina di un hotel a Velturno, in provincia di Bolzano. Il piccolo è scivolato dalla scaletta che porta in acqua. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, il bambino si sarebbe allontanato dalla piscina dedicata ai piccini, dove l’acqua è bassa, e si è mosso verso quella per i grandi dove c’è acqua alta.

Dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza dell’albergo si vede il bimbo scivolare dalla scaletta in acqua senza riuscire a tornare a galla.

L’episodio è occorso sabato 8 gennaio e il bimbo è deceduto nella notte tra l’8 e il 9. Il nonno ha trovato il piccino e ha tentato di soccorrerlo.

I soccorsi hanno portato il piccolo d’urgenza, poiché gravissimo, all’ospedale di Bressanone, da dove poi lo hanno trasportato a Innsbruck, in Austria. Purtroppo, date le sue condizioni disperate, il piccolo non ce l’ha fatta ed è morto nella notte tra sabato e domenica.