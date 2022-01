Covid, governatore Puglia:«In pandemia nessuno può essere obbligato al rischio di contagiarsi»

Il governatore pugliese, Michele Emiliano, ha inviato un post alla community Fb “Genitori pugliesi favorevoli alla Dad”, poi rimosso ma già largamente ricondiviso

Il governatore della Puglia Michele Emiliano, in un messaggio postato sul gruppo Facebook “Genitori pugliesi favorevoli alla Dad“, ha espresso il suo «personale convincimento giuridico» in merito alla situazione di emergenza che si sta vivendo e al tema scuola. «Durante una pandemia globale, nessuno può essere obbligato al rischio di contagiarsi, se esiste un mezzo per ridurre il rischio. Persino i lavoratori essenziali non possono essere obbligati ad esporsi al contagio senza mascherine, tute, guanti e maschere», aveva scritto il governatore.

Il suo post, rimosso dopo la pubblicazione, era già stato largamente ricondiviso sui social. «Quindi», continua il governatore pugliese, «chi non vuole prendersi il rischio non è obbligato ad andare a scuola. E la Dad riduce moltissimo il rischio di contagi».

«Questo diritto», spiega ancora Michele Emiliano, «viene attualmente riconosciuto solo agli studenti fragili e spero anche agli studenti conviventi di altri studenti fragili. Ma secondo me questo diritto spetta a tutti, anche che coloro che non vogliono andare a scuola nell’esercizio del loro diritto alla salute. In questo caso di fronte al rifiuto della dad da parte dei dirigenti scolastici, le famiglie potrebbero impugnare il provvedimento davanti al Tar», chiosa il governatore.