Sbanda con l’auto e finisce fuori strada: muore un ragazzo di 19 anni

A perdere la vita Luca Laudone, 19 anni. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Gravissimo schianto nella notte a Corigliano, in provincia di Cosenza. Luca Laudone ha perso la vita a soli 19 anni, in un sinistro occorso sulla statale 106 ionica, tra Corigliano e Rossano. Sulle cause dell’incidente letale stanno indagando i carabinieri, ma da una prima ricostruzione pare che il giovane fosse alla guida di una Fiat 500 quando, per ragioni tutte da accertare, ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, che hanno estratto il cadavere del 19enne dalle lamiere. Luca, infatti, è morto sul colpo. Purtroppo i soccorritori hanno solo potuto constatare la morte del ragazzo.

Laudone, che viveva a Corigliano, studiava e lavorava come cameriere.