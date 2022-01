Due fidanzati litigano, la polizia interviene e scopre una serra di cannabis

La polizia è intervenuta dopo essere stata avvisata di una lite, e ha trovato una serra con cinque piante di cannabis dentro un box in plastica, quasi due chili di marijuana già essiccata, 800 grammi di hascisc e 3.650 euro in contanti.

Il tutto in un’abitazione di via Saragozza, a Bologna, dove gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite fra un uomo e una donna. La perquisizione dell’appartamento, dove era in corso una festa, si è conclusa con l’arresto di uno dei cinque coinquilini, un 41enne sardo, incensurato, che si è attribuito la proprietà di tutta la droga ritrovata. È accusato di produzione e detenzione di stupefacenti. Gli agenti, al loro arrivo, hanno trovato sotto casa la coppia che aveva litigato: il 41enne e la fidanzata 26enne che hanno tentato di chiudere la faccenda, dichiarando che tutto si era risolto e che potevano andare via, ma i poliziotti hanno voluto comunque dare un’occhiata nell’appartamento dove, oltre ai cinque coinquilini, c’erano anche quattro ospiti.

All’interno di una stanza, dalla quale fuoriusciva un tubo di aerazione, è stata scoperta la serra di cannabis, attrezzata con impianto di ventilazione e luci riscaldanti. Nella camera da letto del 41enne sono stati trovati tre barattoli in vetro con 180 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, strumenti per il confezionamento e i soldi. Nel giardino condominiale poi, sotto la finestra della stanza dell’uomo trovata aperta, sono state recuperate tre buste sottovuoto con dentro un kg e mezzo di marijuana e 800 grammi di hashish. L’ipotesi è che fossero state buttate poco prima dell’arrivo della polizia. Due dei coinquilini avevano nelle rispettive stanze piccoli quantitativi di erba e sono stati segnalati per uso personale.