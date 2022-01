Operazione dei Carabinieri, tra gli arrestati Fabiola Moretti: ex Banda della Magliana

Il tuo browser non supporta questo file

Tra le 21 persone arrestate questa mattina dai carabinieri della compagnia di Pomezia nel corso di un’operazione che ha portato in carcere 18 persone, c’è anche Fabiola Moretti, ex della Banda della Magliana e compagna di Danilo Abbruciati.

Disposta per la donna la custodia cautelare in carcere, l’accusa è di traffico di droga: secondo il gip, la Moretti “si prodiga per recuperare forniture di stupefacenti a vantaggio proprio e di entrambe le associazioni. Moretti “è leader del suo gruppo familiare e vive del narcotraffico del quale fa professione”. In particolare la donna viaggiava da Roma a Napoli in più di una circostanza per comprare la cocaina.