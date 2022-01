Operaio di 50 anni resta schiacciato da escavatore e muore

Un uomo di 50 anni ha perso la vita mentre stava lavorando in un cantiere a Besana in Brianza

Un operaio di 50 anni ha perso la vita mentre stava lavorando a Besana in Brianza (Monza Brianza). L’uomo è rimasto schiacciato da un escavatore.

Il dramma è occorso nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:30, in un cantiere stradale. Nello specifico, l’uomo era in via della Fontana con altri colleghi per alcuni lavori di manutenzione, quando la cabina di un escavatore lo ha travolto e l’uomo è rimasto schiacciato, come riporta l’Areu lombarda.

Sul posto sono accorsi ambulanza ed elicottero, ma i soccorritori non hanno potuto far nulla per l’uomo, se non constatarne la morte. Sul posto sono sopraggiunti anche vigili del fuoco e vigili urbani. Costoro hanno eseguito tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e le ragioni dell’incidente.