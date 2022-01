Pregliasco, aumentano “corona-party” ma l’Omicron non va sottovalutata

Il virologo Fabrizio Ernesto Pregliasco ha parlato del fenomeno dei corona-party, commentando il messaggio distorto e assurdo riguardo la gravità della variante Omicron.

Il fenomeno che sembra essere in aumento è quello dei party covid, organizzati tramite la piattaforma di messaggistica telegram. In queste feste l’obiettivo è quello di infettarsi a vicenda per ottenere il certificato verde che spetta alle persone guarite dal covid. Questo fenomeno, già conosciuto negli ultimi anni, appare in aumento per la credenza che la recente variante Omicron sia “tranquilla” o innocua. I rischi legati a questo tipo di feste sono molteplici e le cause sembrano essere spesso la disinformazione sul tema. Su questo punto, in particolare, si è espresso il virologo Pregliasco che ritiene la causa del fenomeno sia un messaggio distorto che, assurdamente, alcuni considerano.

Pregliasco: l’Omicron non è una passeggiata

Il virologo ha quindi proseguito chiarendo i dati relativi alle conseguenze della variante Omicron. In particolare si evidenzia che la riduzione di un terzo delle possibili complicanze va attribuito alla alta percentuale di vaccinati.

La variante Omicron apparirebbe quindi più innocua soprattutto perché sopraggiunta in un momento in cui la popolazione era già in larga misura vaccinata. Oltre questo argomento, però, il virologo ricorda che l’Omicron non è l’unica variante in circolazione.

Si ricorda, infatti, che oltre alla variante Omicron è presente anche la temuta variante Delta. Per queste ragioni, conclude il professore all’Adnkronos Salute, l’importante è vaccinarsi. Preferire il contagio alla vaccinazione sarebbe un messaggio distorto che, in modo assurdo, alcuni prendono in considerazione.