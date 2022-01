Fiamme Gialle requisiscono 21,5 kg di cocaina, arrestato 36enne

La Guardia di Finanza di Ancona ha sequestrato al porto una ingente quantità di cocaina in provincia di Fermo

Le Fiamme Gialle di Ancona hanno sequestrato, il 6 gennaio scorso, in provincia di Fermo, un enorme quantità di cocaina, nello specifico pari a 21,5 kg. A finire in manette un uomo albanese di 36 anni che vive nel nostro Paese. I finanzieri hanno dovuto inseguire l’uomo prima dell’arresto, tant’è che il 36enne aveva anche speronato l’auto dei militari. Dopo averlo fermato, hanno trovato due panetti di cocaina pura. Nell’altra automobile in sosta da cui l’uomo aveva preso i panetti, c’era una valigia, ben nascosta all’interno del portabagagli, in cui c’erano altri 18 panetti di cocaina.

Leggi anche:—>Quattro ragazzi morti in incidente Piacenza, centinaia i messaggi sui social

Complessivamente, la Finanza ha messo sotto sequestro 21,5 kg di cocaina. Se immessa sul mercato, tale quantità avrebbe generato circa 3 milioni di euro.

Leggi anche:—>Covid, epidemiologa Salmaso: «Troppi morti, potrebbero dipendere dalle inefficienze del sistema sanitario»

Il 36enne è in arresto per traffico di droga e resistenza a pubblico ufficiale e lo hanno portato al carcere di Fermo. Dato l’enorme quantitativo di stupefacente rinvenuto nell’auto dell’uomo, i finanzieri ipotizzano che la droga fosse destinata a diverse aree di spaccio da quelle del posto in cui l’hanno sequestrata.