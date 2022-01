Meteo OGGI giovedì 13 gennaio | nuvole al sud

Nella giornata di OGGI giovedì previsioni meteo del 13 gennaio. Al nord cieli prevalentemente sereni. Al centro bel tempo generale. Al sud cieli coperti in serata. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 13 Gennaio.

Nord:

Tempo stabile e cielo sereno su tutte le regioni.

Centro e Sardegna:

Cielo sereno sul settore peninsulare salvo modesti addensamenti su Marche e Abruzzo; sereno sulla Sardegna occidentale, molte nubi su quella orientale fino metà giornata ma in rapido diradamento.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità irregolare sulla Sicilia con locali precipitazioni al mattino e che nel pomeriggio rimarranno probabili solo sul settore nord; parzialmente nuvoloso sulla Calabria con addensamenti specie sul versante ionico; sereno sul resto del sud salvo locali addensamenti fino al tardo mattino/metà giornata.

Temperature:

Minime in aumento su alpi e prealpi, Sardegna meridionale e su Liguria di levante e confinanti aree emiliane e toscane, in calo su coste emiliano-romagnole, centro-meridionali adriatiche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e nord Sicilia; massime in aumento su alpi e prealpi, Sardegna, Umbria, Marche, Abruzzo e ovest Sicilia, in lieve calo su Calabria e sud Puglia.

Venti:

Moderati nord-orientali su isole maggiori e centro-sud peninsulare con ulteriori rinforzi su nord Sardegna e Calabria ionica; da deboli a moderati nord-orientali sulla Sicilia con locali rinforzi sul settore est/sud-est; deboli variabili al nord salvo rinforzi nord orientali fino metà giornata su Liguria e coste adriatiche.

Mari:

Mosso il mar ligure con moto ondoso in attenuazione; molto mossi gli altri mari, anche localmente agitato lo ionio meridionale, con moto ondoso in diminuzione da nord sull’adriatico e da est/nord-est sul tirreno.