Meteo OGGI mercoledì 12 gennaio | ALLERTA NEVE

Nella giornata di OGGI mercoledì previsioni meteo del 12 gennaio. Al nord cieli prevalentemente sereni. Al centro addensamenti sparsi. Al sud cieli coperti con piogge. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 12 Gennaio.

Nord:

Prevalenza di bel tempo, salvo annuvolamenti compatti attesi al primo mattino sui rilievi meridionali romagnoli, dove non esclude la possibilità di qualche lieve nevicata dai 200-300 metri.

Centro e Sardegna:

All’inizio estesa copertura compatta che sarà in grado di produrre brevi nevicate già a quote di bassa collina su regioni adriatiche, Umbria e Lazio; durante la mattinata seguirà un rapido miglioramento con esaurimento dei fenomeni ed ampie aperture su Toscana, Marche settentrionali, Umbria occidentale e settore laziale; dal pomeriggio poi, le schiarite interesseranno anche sulle restanti zone peninsulari. Sulla Sardegna veloce peggioramento atteso a partire da nord-est, con precipitazioni sempre più diffuse sulla parte centrorientale dell’isola, prevalentemente nevose oltre i 500-600 metri.

Sud e Sicilia:

Ampio soleggiamento sulla Puglia salentina; sul resto del meridione, nuvolosità diffusa con rovesci dal tardo mattino sulle zone centrorientali dell’isola e qualche fiocco di neve sui rilievi appenninici dai 700-800 metri di quota.

Temperature:

Minime in lieve rialzo sulle cime alpine confinali; senza variazioni di rilievo su pianura padana centrorientale, bassa Calabria e Sicilia; in diminuzione sul resto del paese; massime in tenue aumento sulle alpi, Calabria meridionale e nord Sicilia; in calo su sulle aree pedemontane del nord, appennino emiliano-romagnolo, Sardegna, Toscana, Abruzzo e su gran parte delle restanti zone del meridione; pressoché stazionarie altrove.

Venti:

Forti dai quadranti settentrionali su Sardegna e regioni meridionali peninsulari; deboli da nord sulla Liguria e variabili sul resto del settentrione e sulla Sicilia.

Mari:

Tutti molto mossi, ancora agitati fino al pomeriggio tirreno ad ovest, stretto di Sicilia e ionio.