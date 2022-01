Teneva una pistola nei pantaloni, denunciato un ragazzino di 14 anni

È successo a Giugliano in Campania (Napoli). I carabinieri lo hanno perquisito dopo una segnalazione

I carabinieri di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, hanno denunciato un ragazzino di 14 anni trovato in possesso di una pistola calibro 92 e 22 munizioni. La pistola era a salve ma pur sempre un’arma, senza tappo rosso. Il ragazzo l’aveva nascosta nei pantaloni, dietro la schiena.

I militari hanno trovato il ragazzino in via Di Vittorio, dopo una segnalazione ricevuta da alcuni residenti della zona, allarmati da un gruppo di ragazzi che avrebbero avuto un comportamento tale da destare sospetti.

Una volta fermato, il ragazzino avrebbe detto:«Mi serve per autodifesa!». I carabinieri lo hanno denunciato per porto d’armi e poi riportato dai suoi genitori.