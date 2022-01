Meteo DOMANI venerdì 14 gennaio | cieli sereni

Nella giornata di domani venerdì previsioni meteo del 14 gennaio. Al nord cieli prevalentemente sereni. Al centro bel tempo generale. Al sud bel tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 14 Gennaio.

Nord:

Cielo sereno su tutte le regioni.

Centro e Sardegna:

Tempo stabile e cielo generalmente sereno.

Sud e Sicilia:

Sulla Sicilia parziali e innocui addensamenti fino metà giornata e, dalla sera, sul settore nord; stabile e cielo pressoché sereno sulle regioni peninsulari.

Temperature:

Minime in calo sulla Sicilia, stazionarie su pianura padano-veneta, Lazio, Sardegna, Calabria, Basilicata e centro-sud Puglia, in aumento sul restante territorio; massime stazionarie su Sicilia e sud Sardegna, in deciso aumento sul resto d’Italia specie su alpi e prealpi e settore appenninico centro-settentrionale.

Venti:

Da deboli a moderati settentrionali su Sicilia e sud peninsulare con i rinforzi maggiori sulla Puglia e sulla Calabria ionica; deboli variabili al centro-nord salvo rinforzi settentrionali lungo le coste centrali adriatiche.

Mari:

Molto mossi ionio, stretto di Sicilia, canale di Sardegna e tirreno sud-occidentale con moto ondoso in diminuzione su quest’ultimi tre; mossi i restanti mari, con moto ondoso in diminuzione su mare di Sardegna, mar ligure e nord adriatico e in aumento sul medio-basso adriatico.